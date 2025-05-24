ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству БПЛА на Украине

SHOT: ВС РФ ударили по заводу «Антонов» в Киеве, обеспечивающему ВСУ дронами

Российские военные нанесли удар по одному из ключевых заводов, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что ночью сразу в нескольких украинских регионах произошли взрывы. Вооруженные силы РФ били по военным объектам, в том числе предприятию «Антонов» в Киеве.

По информации журналистов, данный завод входит в структуру холдинга «Укроборонпром». В советское время он являлся крупнейшим предприятием, производившим самолеты.

«Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по РФ», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что в результате ударов на территории «Антонова» произошел пожар. При этом российское министерство обороны пока никак не комментировало эти сведения.

Кроме того, бойцам ВС РФ удалось поразить объекты ВСУ еще в трех регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

22 мая журналисты РИА Новости сообщили, что российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА украинских войск, который был развернут на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Задачу выполнил расчет орудия «Гиацинт-Б» в составе группировки войск «Днепр».

Ранее военные ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области.