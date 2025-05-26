Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов

Politico: Британия и ЕС обсудят участие Лондона в европейской программе оборонных займов

После заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-ЕС в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Оборонное соглашение между сторонами было подписано 19 мая. Теперь у Лондона будет возможность участвовать в оборонной европейской программе — фонде SAFE (Security Action for Europe).

«Теперь обе стороны будут готовиться к дальнейшим переговорам и заключению отдельного соглашения. Обсуждения теперь касаются уровня взносов Великобритании в бюджет SAFE», — говорится в сообщении.

Недавно британские военные впервые успешно испытали новое оружие, способное уничтожить скопление дронов с помощью радиоволн. По данным оборонного ведомства, новая система способна поражать цели на расстоянии до 1 км.

До этого сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет.

Ранее в Британии предложили создать украинский полк в своей армии.