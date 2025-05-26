На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов

Politico: Британия и ЕС обсудят участие Лондона в европейской программе оборонных займов
close
Kin Cheung/AP

После заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-ЕС в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Оборонное соглашение между сторонами было подписано 19 мая. Теперь у Лондона будет возможность участвовать в оборонной европейской программе — фонде SAFE (Security Action for Europe).

«Теперь обе стороны будут готовиться к дальнейшим переговорам и заключению отдельного соглашения. Обсуждения теперь касаются уровня взносов Великобритании в бюджет SAFE», — говорится в сообщении.

Недавно британские военные впервые успешно испытали новое оружие, способное уничтожить скопление дронов с помощью радиоволн. По данным оборонного ведомства, новая система способна поражать цели на расстоянии до 1 км.

До этого сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет.

Ранее в Британии предложили создать украинский полк в своей армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами