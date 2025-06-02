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В США рассказали о пользе для КНДР от участия в боевых действиях на Украине

NYT: участие в боевых действиях на Украине принесло пользу КНДР
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Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Участие военнослужащих КНДР в боевых действиях на Украине предоставляет Пхеньяну уникальные возможности для испытаний вооружений и тактик, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

Как отмечается в материале издания, конфликт <...> позволяет Северной Корее тестировать оружие, оценивать подготовку личного состава и получать данные о современных боевых действиях. Аналитики полагают, что сотрудничество с Россией ускоряет реализацию амбициозных программ модернизации армии КНДР.

«Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век», — заявил Ян Ук, специалист по северокорейской армии из сеульского Асанского института политических исследований.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

Ранее в МИД РФ рассказали о подготовке визита лидера КНДР в Москву.

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