В Курской области сообщили о работе ПВО

В Курской области работают средства противовоздушной обороны (ПВО) после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Работает ПВО! В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

Вечером 1 июня в министерстве обороны России сообщили, что за полтора часа РФ атаковали 53 украинских дрона. В оборонном ведомстве заявили, что беспилотники были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 системами ПВО. Курскую область попытались атаковать 34 БПЛА, Белгородскую — 14, Брянскую — четыре, а Орловскую — один.

Днем 1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Ранее Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы ПВО.