Россию за полтора часа атаковали 53 украинских БПЛА

Российское Минобороны сообщило в Telegram-канале, что за полтора часа страну атаковали 53 украинских дрона.

В оборонном ведомстве заявили, что беспилотники были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 средствами ПВО (противовоздушной обороны). Курскую область попытались атаковать 34 БПЛА, Белгородскую — 14, Брянскую — четыре, а Орловскую — один.

В воскресенье, 1 июня, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.