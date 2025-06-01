В Челябинске проверили склад, где могли храниться украинские дроны

Сотрудники правоохранительных органов приехали с проверкой на склад в Челябинске, где предварительно хранились украинские FPV-дроны перед атакой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что сейчас представители силовых структур проверяют владельца помещения, расположенного в промзоне на Свердловском тракте.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что контейнеры с беспилотниками, которые атаковали Мурманскую и Иркутскую области, могли собрать в Челябинске.

По его словам, на основе фото из украинских пабликов удалось установить, что склад, где собирали контейнеры с БПЛА, находился по адресу: Свердловский тракт, 28А. Помещение можно было снять за 350 тыс. руб. Эту версию подтверждает тот факт, что на фуре в Амурской области, взорвавшейся до того, как она добралась до места назначения, были челябинские номера.

В воскресенье, 1 июня, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также пытались нанести удары по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео.