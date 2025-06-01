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Контейнеры с атаковавшими аэродромы России дронами могли собрать в Челябинске

Военкор Коц: контейнеры с атаковавшими Россию дронами могли собрать в Челябинске
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Telegram-канал «Baza»

Контейнеры с беспилотниками, которые атаковали Мурманскую и Иркутскую области, могли собрать в Челябинске. Об этом написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

По его словам, на основе фото из украинских пабликов удалось установить, что склад, где собирали контейнеры с БПЛА, находился по адресу: Свердловский тракт, 28А. Помещение можно было снять за 350 тыс. руб. Эту версию подтверждает тот факт, что на фуре в Амурской области, взорвавшейся до того, как она добралась до места назначения, были челябинские номера.

В воскресенье, 1 июня, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также пытались нанести удары по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» пишет, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Ранее момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео.

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