Пушилин: ВС РФ не дают ВСУ бежать на Великоновоселковском направлении без потерь

Российская армия не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) покидать населенные пункты на Великоновоселковском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) без потерь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ДНР сказал, что наблюдается продвижение российских войск, а также отмечено быстрое освобождение Отрадного.

«Это, конечно же, вносит свои коррективы в действия противника, который вынужден уже, скажем так, покидать населенные пункты там, где есть такая возможность», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что российские подразделения стараются вести боевые действия таким образом, чтобы у противника не было возможности покинуть эти территории. Пушилин подчеркнул, что ВСУ должны быть уничтожены, «исходя из того, какие методы со стороны противника применяются».

Накануне российский боец с позывным «Скрипач» рассказал, что ВС РФ продолжают наступление под Работино в Запорожской области, в результате «титанической работы» артиллерии Вооруженные силы Украины начали сдавать позиции и отступать. По словам российского военнослужащего, противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.

Ранее российский боец рассказал, как туман помог спецназу войти в Тимофеевку в ДНР.