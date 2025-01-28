Российский боец рассказал, как туман помог спецназу войти в Тимофеевку

Командир группы лейтенант Дмитрий Трунин рассказал ТАСС, что бойцы спецназа группировки войск «Центр» использовали туман, чтобы незаметно зайти в Тимофеевку на Красноармейском направлении в ДНР.

«Выдвинулись в пункт Тимофеевка, десантировались, разбились на малые группы и по утру начали движение. С рассветом подошли непосредственно к Тимофеевке. Погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно», — поделился Трунин.

Он добавил, что российские бойцы заходили в населенный пункт небольшими группами. При этом украинские солдаты старались избегать огневого контакта и оставляли позиции.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российский флаг был установлен на одном из зданий в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике.

В военном ведомстве уточнили, что Великая Новоселовка является последним крупным рубежом украинской армии на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».