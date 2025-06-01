В Приамурье предотвратили атаку по военной базе

Губернатор Орлов сообщил о предотвращении атаки на авиабазу в Приамурье

Атака украинских беспилотников на военную базу «Украинка» в Приамурье была предотвращена. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«1 июня на трассе «Чита — Хабаровск», в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля.

Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — рассказал Орлов.

На этом фоне он подчеркнул, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было.

Перед этим сообщалось, что одна из фур, которая, предположительно, везла украинские дроны, не доехала до места атаки в Амурской области и сгорела.

Как рассказали очевидцы, грузовик сгорел на трассе у поселка Серышево в Амурской области. По данным Telegram-канала, рядом с населенным пунктом находится аэродром «Украинка», его сегодня не атаковали.

До этого Минобороны России заявило об отражении атак на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при атаке ВСУ на военные аэродромы нет.