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В Приамурье предотвратили атаку по военной базе

Губернатор Орлов сообщил о предотвращении атаки на авиабазу в Приамурье
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Атака украинских беспилотников на военную базу «Украинка» в Приамурье была предотвращена. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«1 июня на трассе «ЧитаХабаровск», в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля.
Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — рассказал Орлов.

На этом фоне он подчеркнул, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было.

Перед этим сообщалось, что одна из фур, которая, предположительно, везла украинские дроны, не доехала до места атаки в Амурской области и сгорела.

Как рассказали очевидцы, грузовик сгорел на трассе у поселка Серышево в Амурской области. По данным Telegram-канала, рядом с населенным пунктом находится аэродром «Украинка», его сегодня не атаковали.

До этого Минобороны России заявило об отражении атак на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при атаке ВСУ на военные аэродромы нет.

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