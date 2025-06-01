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Тува усилила меры безопасности после атаки БПЛА на Приангарье

В Туве усилены меры безопасности после атаки дронов в Иркутской области
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Туве усилили меры безопасности после атаки БПЛА в Иркутской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Вячеслав Ховалыг.

По его словам, жителям региона ничего не угрожает, и оснований для паники нет.

«Меры безопасности усилены в Иркутской области, Бурятии. Все необходимые распоряжения получили и силовые службы Тувы», — сообщил чиновник.

Он призвал жителей республики сохранять бдительность, соблюдать порядок и не распространять фейки.

В воскресенье, 1 июня, жители Иркутской области заявили о массовой атаке БПЛА. Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и слышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов. Позднее губернатор Игорь Кобзев рассказал, что это была «первая в Сибири» атака дронов на военную часть в поселке Средний. По его словам, «один сброс» был на старое здание в поселке Новомальтинск.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.

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