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Глава Североморска прокомментировал информацию о взрыве в городе

Евменьков: информация о взрыве в Североморске не соответствует действительности
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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Глава Североморска Мурманской области Владимир Евменьков прокомментировал информацию о том, что в городе произошли взрывы. Об этом сообщает «СеверПост.ru».

По его словам, данная информация не соответствует действительности. На данный момент ситуация в Североморске стабильная, никаких угроз не зафиксировано.

Глава города призвал не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

До этого глава региона Андрей Чибис заявил, что Мурманскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов ВСУ.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.

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