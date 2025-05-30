На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

ВС России ответили на массированные атаки Украины

ВС РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на массированные атаки Украины
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли пять групповых и два массированных удара по военным объектам Украины в ответ на массированные атаки Киевского режима за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что с 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки ВСУ с применением ударных дронов самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Целями российских военных стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, инфраструктура военных аэродромов, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центр сил специальных операций и авиации СБУ, места стоянки безэкипажных и боевых катеров, укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, склады боеприпасов и вооружения, места производства и хранения ударных дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В ведомстве отметили, что цели ударов были достигнуты. Все назначенные военные объекты Киевского режима поражены.

Ранее на Западе похвалили способность российских бойцов адаптироваться к новому на СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами