ВС России ответили на массированные атаки Украины

ВС РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на массированные атаки Украины

Вооруженные силы России нанесли пять групповых и два массированных удара по военным объектам Украины в ответ на массированные атаки Киевского режима за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что с 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки ВСУ с применением ударных дронов самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Целями российских военных стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, инфраструктура военных аэродромов, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центр сил специальных операций и авиации СБУ, места стоянки безэкипажных и боевых катеров, укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, склады боеприпасов и вооружения, места производства и хранения ударных дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В ведомстве отметили, что цели ударов были достигнуты. Все назначенные военные объекты Киевского режима поражены.

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