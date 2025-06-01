Средства ПВО сбили 100 беспилотников и семь авиабомб JDAM за сутки

За последние сутки системы противовоздушной обороны сбили семь американских управляемых авиабомб JDAM, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные сбили 100 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

В конце мая в российских правоохранительных органах заявили, что потеря Отрадного режет логистику украинских формирований на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В том числе Вооруженные силы РФ открыли себе дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

До этого Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее ВСУ с помощью «Бабы-Яги» атаковали село в Белгородской области.