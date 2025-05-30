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Военкор объяснил важность взятия Кондрашовки для войск РФ

Военкор Коц: ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ под Купянском
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Установление контроля над Кондрашовкой в Харьковской области позволило российским войскам перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в районе Купянска. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Освобождение села блокирует одну из дорог, по которой шло обеспечение Купянского гарнизона», — пояснил эксперт.

По мнению Коца, на этом направлении вероятно продвижение российских подразделений на юг — к населенным пунктам Радьковка, Московка и Соболевка. Через последний проходит стратегическая трасса на Харьков, критичная для снабжения ВСУ.

В Минобороны России сообщили, что за период с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. По информации оборонного ведомства, солдаты группировки войск «Север» заняли Локню, Беловоды, а также Владимировку и Константиновку в Сумской области. Кроме того, подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.

Ранее Белоусов сообщил о потерях и массовом бегстве солдат ВСУ в Харьковской области.

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