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ВС России сбросили четыре бомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ

Минобороны: ВС РФ сбросили четыре авиабомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ в ДНР

Российские войска сбросили четыре авиабомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские войска располагались в районе населенного пункта Комар.

Удары российских войск наносятся в качестве ответных мер на обстрелы мирной инфраструктуры со стороны Украины.

До этого сообщалось, что в течение суток нанесли удары по цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд украинских войск и месту укрытия реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Таким образом российские войска пытаются снизить возможности противника наносить удары по территории РФ.

Утром 29 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 48 украинских БПЛА. В Белгородской области нейтрализовали 30 дронов ВСУ, в столичном регионе — три, в Брянской области — два, в Тамбовской области — один.

Ранее ВСУ нанесли удар авиабомбой по окрестностям Авдеевки в ДНР.

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