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Минобороны назвало число занятых за неделю населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: за неделю ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

За период с 24 по 30 мая российские военнослужащие сумели взять под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны в ходе брифинга с журналистами, передает ТАСС.

Военнослужащие группировки войск «Север» смогли занять Локню, Беловоды, Владимировку и Константиновку в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области. Бойцы Южной группировки выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Ступочек, Романовки, Старой Николаевки и Гнатовки в Донецкой народной республике. Военнослужащие «Центра» заняли Шевченко Первое в ДНР, а бойцы из группировки «Восток» — Зеленое Поле и Отрадное.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 24 по 30 мая перехватили и уничтожили более 1400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее российским бойцам выплатили 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16, который использовали ВСУ.

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