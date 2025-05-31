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Картаполов назвал последствия отказа Украины от мирного урегулирования

Картаполов: Украина рискует остаться без Сум, Харькова, Одессы и других городов
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Условия для Украины становятся хуже каждый день, при отказе от мирного урегулирования она останется без Одессы, Сум, Харькова и других территорий. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя прогноз американского экономиста Джеффри Сакса.

Сакс ранее заявил, что Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. По его словам, такое развитие событий может произойти, если украинская сторона не согласится на прекращение боевых действий.

По мнению Картаполова, Сакс — очень опытный и грамотный человек, который может правильно анализировать события.

«Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — добавил парламентарий.

Картаполов отметил, что ухудшение положения Украины будет продолжаться до тех пор, пока «режим [президента Украины Владимира] Зеленского будет вести себя как кисейная барышня». Глава комитета ГД подчеркнул, что Украина рискует остаться без Запорожья, без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым.

Ранее эксперт заявил, что у ВСУ нет сил удержать Сумскую область.

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