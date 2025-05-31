В штабе ЛДПР выбило стекла при ударе ВСУ по Шебекино

Слуцкий заявил, что штаб ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино

В Белгородской области при украинском ударе по городу Шебекино был поврежден штаб местного отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России). Об этом написал в Telegram-канале глава партии Леонид Слуцкий.

«Взрывной волной выбило стекла, немного пострадало само здание, где располагается партийный офис», — сообщил политик.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, и пообещал все восстановить «в кратчайшие сроки», а пока создать новый штаб.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами предприятия и социальные объекты региона. По его словам, в Шебекино FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) ВСУ ударили по предприятию, повредив три здания. Кроме того, урон получили оборудование, автомобиль и линия электропередачи.

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