Дроны ВСУ атаковали предприятия и соцобъекты в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами предприятия и социальные объекты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечен забор домовладения», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в поселке Чапаевский с беспилотника было сброшено взрывное устройство, в результате чего оказались повреждены социальный объект и административное здание предприятия.

Также, по информации Гладкова, в городе Шебекино FPV-дроны ВСУ ударили по предприятию, повредив три здания. Кроме того, урон получили оборудование, автомобиль и линия электропередачи.

В свою очередь объекты были атакованы в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а также в селах Нежеголь, Маломихайловка, Нижнее Березово-Второе, Муроме, Лозовое и Грушевка. Гладков подчеркнул, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

До этого губернатор заявил, что ВСУ атаковали 37 населенных пунктов Белгородской области за сутки. По словам Гладкова, зафиксированы обстрелы с применением 42 снарядов и атакованы 58 беспилотников, из которых 21 сбили. Однако повреждения получили десять частных домов, объект связи, четыре предприятия, система водоснабжения и 20 автомобилей.

Ранее в Белгородской области женщина получила осколочные ранения при обстреле.