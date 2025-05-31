Число пострадавших при атаках ВСУ на Курскую область увеличилось

Хинштейн: при атаке ВСУ на Рыльск в Курской области ранены женщина и ее дочь

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск в Курской области пострадали женщина и ее дочь. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У четырехлетней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа», — рассказал он.

Перед этим Хинштейн сообщал, что утром 31 мая украинские военные нанесли удар по агрофирме «Южная» в Рыльском районе. На территории начался пожар, который тушат спасатели.

За последние сутки в результате атак на Рыльский и Леговский районы Курской области пострадали уже 16 мирных жителей, среди которых пятеро несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атак ВСУ на Рыльск и Артаково в Курской области.

Ранее Хинштейн сообщил о пропаже четырех детей после вторжения ВСУ.