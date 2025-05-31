Число пострадавших во время атак на два района Курской области выросло

Хинштейн: в Рыльском и Льговском районах во время атак ВСУ пострадало 14 человек

Во время ночных атак Вооруженных сил Украины на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

По его данным, в Льговском районе пострадали еще двое детей — у них диагностированы минно-взрывные травмы средней тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В Рыльске пострадали семь человек, среди них — двое несовершеннолетних. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Хинштейн также сообщал, что утром 31 мая ВСУ нанесли удар по агрофирме «Южная» в Рыльском районе. На территории начался пожар, который сейчас тушат спасатели. В результате атаки в расположенном рядом многоквартирном доме выбило окна, повреждены дверь и кровля. Два жителя дома получили легкие ранения, им оказали помощь на месте. Позже они пройдут дополнительное обследование в Рыльской ЦРБ, заключил Хинштейн.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.