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Хинштейн сообщил о пропаже четырех детей после вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: четырех детей не могут найти в Курской области после вторжения ВСУ
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

На данный момент местонахождение четырех несовершеннолетних жителей Курской области, пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается неизвестным. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, с момента вторжения пропали 576 человек, об их судьбе ничего неизвестно.

«Работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что по мере освобождения населенных пунктов военные следователи находят доказательства «варварских преступлений ВСУ». Хинштейн подчеркнул, что количество людей, о состоянии которых нет никаких данных, велика, однако каждый из них важен.

Он напомнил, что региональные власти не могут проводить розыскных мероприятий, но доступными силами пытаются помогать тем, кто возвращает курян домой.

До этого следователи возбудили дело о теракте после ночной атаки дронов на Курскую область.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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