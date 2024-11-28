Путин оценил возможности Украины в создании ядерного оружия

Украина не сможет создать полноценное ядерное оружие, только «грязную бомбу». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ, трансляцию которой вел Telegram-канал «Кремль.Новости».

Говоря о возможности использования Киевом ядерного оружия, российский лидер пояснил, что Украина была очень развитой в промышленном отношении республикой СССР, однако в настоящее время «все утрачено».

«Поэтому сегодня сделать почти с нуля будет практически невозможно. Что-то грязное — как говорят, «грязную бомбу», отходы с атомных электростанций, — можно собрать, конечно. Но и в этом случае ответ будет абсолютно адекватный угрозам Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

17 октября украинский президент Владимир Зеленский пересказал недавний диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом о возможных исходах конфликта на Украине. По мнению украинского президента, единственная альтернатива вступлению республики в НАТО — это возвращение ядерного статуса. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после этого заявил, что слова Зеленского, на самом деле, выдают планы по созданию «грязной бомбы».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Киеве понимают, как опасно говорить о возможности получения «грязной бомбы».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о радиационной аварии на Украине.