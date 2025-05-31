В Рыльске подсчитали число домов, поврежденных в результате атаки беспилотников

Хинштейн: в Рыльске из-за ночной атаки БПЛА были повреждены пять жилых домов

Пять многоквартирных домов в Рыльске, расположенном в Курской области, получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в зданиях оказались выбиты окна и повреждены крыши. Также специалисты выявили повреждения стен, дверей и подъездов.

При этом одному из строений — дому №87 — был нанесен существенный урон. По словам чиновника, сотрудникам профильных служб пришлось отселить всех жильцов пострадавшего подъезда.

«В ближайшее время будет выдано предварительное заключение, после чего незамедлительно будут установлены подпорки для предотвращения дальнейшего обрушения строительных конструкций, и подрядная организация приступит к разбору завалов», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что в доме №87а пришлось отселить часть жильцов второго подъезда. Речь идет о людях, чьи квартиры находятся на трех верхних этажах.

Как отметил врио губернатора, утром специалисты привели в порядок прилегающие к поврежденным зданиям территории. Теперь им предстоит закрыть тепловой контур и замерить проемы выбитых окон.

«Работа комиссий продолжается. <...> Жителям обязательно окажем всю необходимую помощь!» — сообщил чиновник.

Украинские войска в ночь на 31 мая атаковали два района Курской области — Рыльский и Льговский. Для этого они использовали БПЛА. Хинштейн рассказал, что в результате ударов пострадали 14 человек — взрослые и дети. В настоящее время восемь из них остаются в больницах.

Ранее военный эксперт призвал расширить буферную зону для Курской области.