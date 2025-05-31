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В России предложили расширить буферную зону для Курской области

Военный эксперт Матвийчук призвал расширить буферную зону для Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что первым шагом для обеспечения безопасности Курской области должна стать защита буферной зоны от артиллерийских ударов.

По его мнению, такая мера поможет более эффективно бороться с атаками беспилотников. По словам эксперта, на сегодняшний день не существует оружия, которое могло бы полностью исключить угрозу со стороны дронов. При этом он отметил, что в регионе уже имеются все необходимые средства для противодействия беспилотникам, однако этого недостаточно — важно также увеличить глубину буферной зоны.

Матвийчук считает, что оптимальная глубина такой зоны должна составлять не менее 100 километров, поскольку именно на этом расстоянии могут располагаться артиллерийские позиции. Сейчас глубина буферной зоны в разных местах составляет от 10 до 15 километров, а иногда и больше — это зависит от продвижения российских войск.

До этого другой военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные приступили к расширению буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями.

Ранее писатель Захар Прилепин дал прогноз по продолжительности СВО.

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