В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курскую область

Минздрав: после атаки дронов в Курской области 9 человек остаются в больницах

После ночных ударов украинских беспилотников по территории Курской области в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших, включая четверых детей. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние семи пациентов, в числе которых трое детей, оценивается как тяжелое. Еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кузнецов добавил, что ведомство привлекло специалистов федеральных медицинских центров для телемедицинских консультаций, а координацией оказания помощи занимается Федеральный центр медицины катастроф.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, атака произошла в городе Рыльск. Один из беспилотников попал в два жилых пятиэтажных дома, вызвав возгорание квартиры на первом этаже и распространение огня на соседние балконы. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу, также вызвав пожар, который был быстро потушен.

Хинштейн уточнял, что в результате атаки в нескольких зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Жителей пострадавших домов эвакуировали. Им предложили размещение во временных пунктах, однако большинство предпочли остаться у родственников. Изначально сообщалось о семи пострадавших, включая двоих детей, однако позже число раненых возросло до 14.

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