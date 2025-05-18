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Стало известно, что Китай поддерживал системы ПВО Пакистана во время индийского «Синдура»

Bloomberg: Китай оказал Пакистану спутниковую поддержку в ходе операции «Синдур»
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Во время операции «Синдур» Китай поддерживал радиолокационные системы и средства ПВО (противовоздушной обороны) Пакистана, передает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской группы при минобороны Индии.

«Китай помог Пакистану реорганизовать свои системы радиолокации и противовоздушной обороны для более эффективного обнаружения перемещений индийских войск и вооружения», — утверждает гендиректор Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашок Кумар.

Он добавил, что КНР также помогла Пакистану настроить спутниковое покрытие в период между 22 апреля, когда произошел теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, и стартом «Синдура».

Bloomberg отмечает, что, если оценка исследователей верна, участие Китая в конфликте Индии и Пакистана более значительное, чем предполагалось до этого.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Представитель пакистанских военных заявил, что государство ответит на атаку.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, ждать ли ядерной войны между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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