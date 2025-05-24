Российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО

Подразделения российской армии продолжают наступательные действия на разных направлениях и взяли под контроль три населенных пункта. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки «Восток» взяли населенный пункт Отрадное в Донецкой народной республике. Также были нанесены удары по украинским подразделениям в районах Комар, Зеленое Поле, Новополь (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область).

Кроме того, подразделения группировки «Юг» сообщили об взятии населенного пункта Ступочки в ДНР. По информации Минобороны, были поражены позиции украинских войск в населенных пунктах Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино. Удары пришлись по механизированным, аэромобильным и горно-штурмовым подразделениям ВСУ.

На севере страны силы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области. В результате боевых действий украинская армия понесла потери в живой силе и технике в районах Юнаковки, Бессаловки, Мирополья, Садков, Марьино (Сумская область) и Рубленого (Харьковская область).

До этого боец ВС РФ с позывным «Макс» сообщал, что ВСУ отходят с позиций у Малых Щербаков в Запорожской области. При этом он отметил большое количество беспилотников на линии боевого соприкосновения.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области.