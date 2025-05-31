В селе Курской области после атаки украинских дронов произошел пожар

Жилой дом загорелся в селе Бегоща в Рыльском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт с помощью двух FPV-дронов.

«В результате произошло возгорание жилого дома. Эвакуирована хозяйка дома 1928 года рождения», — говорится в заявлении.

Хинштейн подчеркнул, что женщина не пострадала.

В ночь на 31 мая украинские военнослужащие с помощью БПЛА нанесли удары по Льговскому и Рыльскому районам Курской области. Как рассказал врио губернатора региона, из-за действий ВСУ пострадали 14 человек. В том числе ранения получили несколько детей. Сейчас в больницах остаются девять человек.

Кроме того, утром атаке подверглась агрофирма «Южная» в Рыльском районе Курской области. На ее территории произошел пожар, на место происшествия для ликвидации возгорания выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее российские следователи возбудили дело о теракте в связи с ночной атакой дронов ВСУ на Курскую область.