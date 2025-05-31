Российские военнослужащие во время разведки в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), который «не боясь» передвигался в светлое время суток. Об этом в интервью РИА Новости рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Тоха.

Другой солдат с позывным Хан добавил, что автомобиль противника был обнаружен днем, что очень удивило бойцов.

«Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь. Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом», — заявил он.

До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие ударили по авиабазе ВСУ в районе города Арциз Одесской области. По его словам, взрыв был громким, произошла детонация.

30 мая бойцы российской группировки «Север» захватили украинский дрон-детектор «Сахарок», который в западных СМИ называли «легендарным». Устройство обнаружили на территории Сумской области при осмотре позиций уничтоженных бойцов ВСУ.

Ранее в подполье рассказали о неудачных попытках ВСУ сбить российские беспилотники.