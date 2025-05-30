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В подполье рассказали о неудачных попытках ВСУ сбить российские беспилотники

РИА Новости: ВСУ попадают по гражданским объектам, пытаясь сбить «Герани»
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Shutterstock

Мобильные группы украинских сил противовоздушной обороны стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские беспилотные летательные аппараты «Герань». Об этом рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, российские дроны научились менять траекторию так, чтобы резко спускаться с большой высоты только рядом с целью, которую необходимо атаковать. Из-за этого маневра украинские мобильные группы ПВО тоже пытаются сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели.

Подпольщик добавил, что от работы украинских мобильных групп ПВО пострадали здания в нескольких городах Украины, и теперь вооруженные силы страны пытаются обвинить в этом российских военных.

В результате в Днепре, Сумах, Харькове украинские военные при попытке сбить «Герани» повредили жилые здания, поделился источник.

16 мая сообщалось, что российские силы осуществили рекордную атаку беспилотниками по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань». Стоит ли доверять информации Киева об отражении атаки и почему Россия применила именно БПЛА — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт заявил, что Россия может ежедневно производить 500 БПЛА «Герань-2».

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