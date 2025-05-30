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Российские бойцы захватили «легендарный» беспилотник ВСУ

РИА: ВС РФ захватили украинский дрон-детектор «Сахарок» в Сумской области
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Бойцы российской группировки «Север» захватили украинский дрон-детектор «Сахарок», который в западных СМИ называли «легендарным». Об этом сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».

Устройство обнаружили на территории Сумской области при осмотре позиций уничтоженных бойцов ВСУ. «Витязь» добавил, что помимо дрон-детектора были также найдены средства связи. Все оборудование передано в специализированные лаборатории Минобороны России для изучения.

Украинский дрон-детектор «Сахарок» (украинское название — «Цукорок») представляет собой компактное устройство, предназначенное для обнаружения беспилотников противника. Его разработали в 2022 году. При обнаружении дрона устройство подает звуковой и вибросигналы, а также отображает информацию на небольшом дисплее .

По данным «Би-би-си», с момента появления первых экземпляров на фронте спрос на «Сахарок» значительно возрос, что привело к увеличению производства и планам по масштабированию его выпуска.

Ранее в подполье рассказали о неудачных попытках ВСУ сбить российские беспилотники.

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