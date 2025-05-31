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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии Новополя в ДНР

Подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области были нанесены удары по позициям ВСУ. Под огонь попали механизированная бригада украинской армии и два подразделения территориальной обороны.

По данным ведомства, противник понес потери — до 185 военнослужащих. Также уничтожены две бронемашины, восемь автомобилей и одна станция радиоэлектронной борьбы.

За период с 24 по 30 мая российские военнослужащие сумели взять под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 24 по 30 мая перехватили и уничтожили более 1400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее эксперт заявил, что у ВСУ нет сил удержать Сумскую область.

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