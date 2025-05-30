Российские системы ПВО за неделю уничтожили более 1400 украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили один самолет и 1439 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 24 по 30 мая перехватили и уничтожили более 1400 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«За неделю <...> сбиты 1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что средства ПВО также ликвидировали один украинский самолет МиГ-29. Кроме того, были уничтожены 16 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS и 30 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

Утром 30 мая в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи дежурные системы ПВО сбили 27 дронов ВСУ над регионами страны. В Белгородской области нейтрализовали 15 беспилотников, а в Курской области — 12.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, во время ночной атаки дронов пострадал 27-летний житель административного центра региона. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее российским бойцам выплатили 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16, который использовали ВСУ.