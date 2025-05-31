Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово жалуются в социальных сетях на жителей Сумской области из-за их плохого отношения к ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.

По словам собеседника агентства, украинские бойцы признают, что большинство жителей Сумской области с недоброжелательностью относятся к ним, не хотят сдавать им свои дома и квартиры, а доступные варианты предлагают в несколько раз дороже рыночной цены.

До этого сообщалось, что в Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы России.