Бывший польский судья Томаш Шмидт рассказал РИА Новости, что Варшава наращивает военную инфраструктуру на границе с Калининградом.

По его словам, поляки роют траншеи, отселяют жителей приграничных областей, при этом информация о перемещении людей не разглашается польской прессой.

«Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность», — поделился бывший польский судья.

До этого Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Он добавил, что протестует против властей Польши, «которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне».

По словам мужчины, в Польше установлена информационная блокада, поэтому «единственный способ получить правдивую информацию — пользоваться Telegram».

28 мая «Интерфакс» сообщал, что литовская армия развернула крупнейший в стране военный лагерь в 15 км от границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Литва потребует компенсацию от Белоруссии за миграционный кризис.