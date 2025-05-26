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Литва потребует компенсацию от Белоруссии за миграционный кризис

Литва потребует от Белоруссии €200 млн за ввоз мигрантов
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Janis Laizans/Reuters

Литва потребует от Белоруссии в Международном суде ООН компенсацию в миллионы евро за организацию миграционного кризиса. Об этом сообщил портал BNS.

Ранее Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН (МС ООН) с требованием компенсации за причиненный ущерб. Вильнюс заявил, что Минск намеренно организовал приток мигрантов и сопровождал их до литовской границы.

«В иске Литовской Республики указано, что государство потребует возмещения ущерба, и (...) первоначальные оценки ущерба составляют более 200 миллионов евро, выделенных на управление кризисом только в системе внутренних дел. Расчеты будут пересмотрены», — заявил литовский минюст.

Такой ущерб с 2021 по 2023 год был вызван инвестициями в строительство физического заграждения, укреплением систем пограничного контроля и размещением на границе дополнительных военных сил, отмечается в иске.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты из республики не переберутся в Польшу и Литву.

Ранее мигранты закидали камнями польских пограничников.

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