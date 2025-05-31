Российские военные сбили воздушный ретранслятор ВСУ в районе Отрадного в ДНР

Российские военные сбили украинский воздушный ретранслятор DJI Matrice 30 в районе Отрадного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».

Отмечается, что ВСУ использовали устройство для FPV-дронов.

«Фил» рассказал, что ВС РФ обследовали территории рядом с Отрадным и населенным пунктом Богатырь в ДНР в поисках артиллерии ВСУ.

«Нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его», — отметил военный.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбросили четыре авиабомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ в Волновахском районе ДНР.

Удары российских войск наносятся в качестве ответных мер на обстрелы мирной инфраструктуры со стороны Украины.

Утром 29 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 48 украинских БПЛА. В Белгородской области нейтрализовали 30 дронов ВСУ, в столичном регионе — три, в Брянской области — два, в Тамбовской области — один.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, обсуждались ли атаки БПЛА на регионы РФ во время переговоров с Украиной.