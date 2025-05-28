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Песков ответил на вопрос, обсуждали ли с Киевом на переговорах атаки БПЛА на Россию

Песков: для обсуждения с Украиной условий прекращения огня готовится документ
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что для обсуждения с украинской стороной условий прекращения огня готовится документ.

Представителя Кремля спросили, обсуждала ли Москва с Киевом вопрос атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

«Для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, готовится документ. Пока специальная военная операция продолжается», — ответил он.

До этого агентство Bloomberg заявляло, что президент Украины Владимир Зеленский требует увеличить количество «операций с использованием беспилотников» против России до 500.

За ночь на 28 мая над 13 регионами России было уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. В Подмосковье сбили 42 дрона, в Чехове повреждены три жилых дома. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов, но они уже сняты. В Брянской области две многоэтажки получили повреждения в результате атаки БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сообщалось, что Трамп может начать новую фазу «агрессии против России».

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