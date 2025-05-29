В регионах РФ за ночь перехватили почти полсотни украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 48 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

В результате в небе над Белгородской областью перехватили 30 дронов. По четыре беспилотника уничтожили в Республике Крым, а также в Рязанской и Орловской областях. В столичном регионе нейтрализовали три БПЛА, в Брянской области — два, в Тамбовской области — один.

Ночью 29 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили одно из зданий на проспекте Вернадского. Как он отметил, серьезных повреждений в доме не выявили. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Позже журналисты РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщили, что фрагменты сбитого дрона ВСУ повредили два автомобиля в подмосковном городе Одинцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, обсуждались ли атаки БПЛА на регионы РФ во время переговоров с Украиной.