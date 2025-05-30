Элитная третья отдельная штурмовая бригада (ОШБР), созданная на базе батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), несет потери на направлении в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Источник отметил, что в социальных сетях были обнаружены несколько некрологов об уничтоженных военнослужащих из этой бригады. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о прикомандировании бойцов третьей ОШБР к другим подразделениям ВСУ, а не о полноценном участии ее подразделений. Таким образом, подтвердилось, что элитная третья ОШБР ВСУ сталкивается с потерями на сумском направлении.

В пятницу глава украинской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что власти Украины характеризуют ситуацию в Сумской области как сложную в связи с продвижением Вооруженных сил Российской Федерации.

29 мая издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State сообщило, что российские войска успешно наступают в Сумской области Украины в районе населенного пункта Константиновка, о взятии под контроль которого ранее рассказали в Минобороны России.

Ранее Андрей Белоусов сообщил о потерях и массовом бегстве солдат ВСУ в Харьковской области.