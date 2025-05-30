Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кондрашовке Харьковской области понесли существенные потери личного состава и обратились в бегство. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе обращения министр поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта.

«В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — заявил он.

Белоусов добавил, что российские солдаты проявили себя храбро, самоотверженно в боях на Купянском направлении. Он подчеркнул, что мужество и отвага военных позволяет российской армии продвигаться на линии фронта.

Министр отметил, что выполнение боевых задач с каждым днем приближает Победу России. Во время речи он наградил государственными наградами и ведомственными знаками отличия военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Кондрашовки.

В сводке Минобороны сообщалось, что солдаты ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Строевка и Кондрашовка в Харьковской области. По данным ведомства, населенные пункты взяли в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад».

Ранее фронт в районе Купянска вновь стал активным.