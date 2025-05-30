На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Белоусов сообщил о потерях и массовом бегстве солдат ВСУ в Харьковской области

Белоусов: ВСУ в Кондрашовке Харьковской области обратились в бегство
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кондрашовке Харьковской области понесли существенные потери личного состава и обратились в бегство. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе обращения министр поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта.

«В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — заявил он.

Белоусов добавил, что российские солдаты проявили себя храбро, самоотверженно в боях на Купянском направлении. Он подчеркнул, что мужество и отвага военных позволяет российской армии продвигаться на линии фронта.

Министр отметил, что выполнение боевых задач с каждым днем приближает Победу России. Во время речи он наградил государственными наградами и ведомственными знаками отличия военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Кондрашовки.

В сводке Минобороны сообщалось, что солдаты ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Строевка и Кондрашовка в Харьковской области. По данным ведомства, населенные пункты взяли в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад».

Ранее фронт в районе Купянска вновь стал активным.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами