Новозеландского наемника ликвидировали в зоне СВО

Наемник из Новой Зеландии, 26-летний Шан Ле Кэрнс, ликвидирован в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в соцсети Х.

«Шан Ле Кэрнс, как считается, погиб в борьбе», — написал он.

На каком участке фронта и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Ле Кэрнс стал третьим гражданином Новой Зеландии, погибшим, воюя за украинскую армию.

До этого сообщалось, что наемник из Армении, который вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и пытался затем въехать в Россию, предстанет перед судом. Он вступил в ВСУ и воевал против российской армии до декабря 2023 года. В один момент он получил ранение, после чего дезертировал и сбежал с Украины. После этого он пытался попасть в РФ и был задержан.

В май также сообщалось, что бельгиец Жак Мартин, воевавший на стороне ВСУ, рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников в начале спецоперации.

Ранее военкор сообщил о ликвидировали латвийского наемника в зоне СВО.