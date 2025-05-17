Военкор сообщил о ликвидации латвийского наемника в зоне СВО

В зоне СВО был уничтожен наемник из Латвии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован наемник Никита Таренов, уроженец Латвии. В 2017 году приехал в Харьков, где примкнул к боевикам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В 2022-м перешел в нацбат «Кракен»», — написал он.

Известно, что ликвидированный боец участвовал в боях под Авдеевкой, а также в Харьковской области.

Поддубный добавил, что за все время боевых действий в зоне СВО были уничтожены более 250 наемников из стран Прибалтики.

До этого сообщалось, что российские бойцы ликвидировали в Курской области наемника арабского происхождения при освобождении села Горналь.

Недавно наемнику из Австралии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), дали 13 лет колонии строгого режима.

Ранее суд подтвердил приговор американскому наемнику за вторжение в Курскую область.