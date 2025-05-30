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Суд вынесет приговор армянскому наемнику ВСУ

В России пойдет под суд снайпер ВСУ из Армении, пытавшийся въехать в РФ
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Наемник из Армении, который вступил Вооруженные силы Украины (ВСУ) и пытался затем въехать в Россию, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Известно, что гражданин Армении в 2022 году попал на территорию Украины через Молдавию. Он вступил в ВСУ и воевал против российской армии до декабря 2023 года. В один момент он получил ранение, после чего дезертировал и сбежал с Украины.

В октябре 2024 года Балян хотел въехать в РФ через аэропорт Домодедово. Там его задержали и заключили под стражу. Теперь дело наемника рассмотрит суд.

До этого радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт. Среди наемников есть как бывшие военные, так и обычные французы. Отмечается, что французы будут принимать участие в штурмовых операциях.

Ранее в ДНР заочно осудили австралийского наемника ВСУ.

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