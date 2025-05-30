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Эксперт назвал российские системы, способные уничтожить Taurus

Аналитик Коротченко: российский «Бук-М3» способен уничтожить ракеты Taurus
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Angelika Warmuth/Reuters

Российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М2/М3» или системы «С-300В4» способны выявить и уничтожить немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

«Бук-М2», «Бук-М3», а также «С-300В4» и «С-400», обладают возможностями обнаруживать и успешно уничтожать данный тип целей», — отметил он.

Комплексы «Бук-М3» продемонстрировали поражение различных аэробаллистических целей, таких как крылатые ракеты, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, добавил Коротченко.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

«В случае, если ракеты Taurus будут поставлены Киеву, центр изготовления этих ракет, пункт управления, находящийся, в том числе в Германии, будут законной целью российских вооруженных сил. Как только эти ракеты нанесут удар по российской территории, Берлин становится нашей законной целью», — сказал Соболев.

26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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