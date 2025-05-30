Эксперт назвал российские системы, способные уничтожить Taurus

Российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М2/М3» или системы «С-300В4» способны выявить и уничтожить немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.
«Бук-М2», «Бук-М3», а также «С-300В4» и «С-400», обладают возможностями обнаруживать и успешно уничтожать данный тип целей», — отметил он.
Комплексы «Бук-М3» продемонстрировали поражение различных аэробаллистических целей, таких как крылатые ракеты, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, добавил Коротченко.
28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.
«В случае, если ракеты Taurus будут поставлены Киеву, центр изготовления этих ракет, пункт управления, находящийся, в том числе в Германии, будут законной целью российских вооруженных сил. Как только эти ракеты нанесут удар по российской территории, Берлин становится нашей законной целью», — сказал Соболев.
26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.
Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.