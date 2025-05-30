Житель Курска пострадал при атаке БПЛА

Хинштейн: автомобилист в Курске пострадал при атаке беспилотника

27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, во время атаки мужчина ехал в автомобиле. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

Хинштейн подчеркнул, что обломки беспилотника повредили здание Курской городской больницы №1, а также несколько многоквартирных домов.

Накануне сообщалось, что в Курской области сработали системы противовоздушной обороны.

26 мая в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

22 мая в селе Пушкарное Курской области зафиксировали очередной удар с использованием беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, FPV-дрон атаковал местный магазин, в результате чего пострадали два сотрудника.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.