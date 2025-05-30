Дрон ВСУ атаковал поселок в Курской области

Хинштейн: мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на Коренево

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар рядом с частными домами в поселке Коренево в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки FPV-дрон. Из-за их действий пострадал 56-летний мужчина, которого доставили в Рыльскую центральную районную больницу со сквозным осколочным ранением правой голени.

«К счастью, его жизни ничего не угрожает: врачи оказали всю необходимую помощь и отпустили мужчину на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

В конце он призвал жителей Курской области соблюдать меры безопасности и быть крайне внимательными.

30 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в небе над Курской областью было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате атаки пострадал 27-летний житель Курска. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, украинские войска нанесли урон зданию Курской городской больницы №1 и нескольким многоквартирным домам. Также обломки сбитых БПЛА повредили храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области.