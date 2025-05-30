На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ атаковал поселок в Курской области

Хинштейн: мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на Коренево
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар рядом с частными домами в поселке Коренево в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки FPV-дрон. Из-за их действий пострадал 56-летний мужчина, которого доставили в Рыльскую центральную районную больницу со сквозным осколочным ранением правой голени.

«К счастью, его жизни ничего не угрожает: врачи оказали всю необходимую помощь и отпустили мужчину на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

В конце он призвал жителей Курской области соблюдать меры безопасности и быть крайне внимательными.

30 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в небе над Курской областью было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате атаки пострадал 27-летний житель Курска. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, украинские войска нанесли урон зданию Курской городской больницы №1 и нескольким многоквартирным домам. Также обломки сбитых БПЛА повредили храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами