Ночью средства ПВО сбили 27 дронов над двумя российскими регионами

Минобороны: за ночь над Белгородской и Курской областями сбили 27 беспилотников

Над двумя регионами России за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов уничтожили в Белгородской области и остальные 12 — в Курской. О пострадавших и разрушениях на земле информации не поступало.

Этой ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата, сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, во время атаки мужчина ехал в автомобиле. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

Накануне в Курской области украинский дрон нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.