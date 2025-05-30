На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Ночью средства ПВО сбили 27 дронов над двумя российскими регионами

Минобороны: за ночь над Белгородской и Курской областями сбили 27 беспилотников
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Над двумя регионами России за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов уничтожили в Белгородской области и остальные 12 — в Курской. О пострадавших и разрушениях на земле информации не поступало.

Этой ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата, сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, во время атаки мужчина ехал в автомобиле. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

Накануне в Курской области украинский дрон нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами